L'inseguimento è terminato a Legnano, dove gli agenti sono riusciti a bloccare i giovani, uno dei quali dovrà rispondere anche delle ipotesi di lesioni personali, fuga pericolosa ed è stato deferito a piede libero per tentato omicidio

Nei giorni scorsi a Legnano, la Polizia di Stato ha arrestato tre cittadini italiani, mentre un quarto giovane minorenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Rubano uno zaino da un’auto parcheggiata e poi tentano la fuga speronando la Polizia: tre arresti

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Legnano, durante un servizio di contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno individuato un’autovettura, già segnalata quale possibile veicolo utilizzato per commettere reati. Nel corso del servizio, i poliziotti hanno notato quattro persone mentre stavano asportando uno zaino da un’autovettura parcheggiata presso un hotel di Solbiate Olona; alla vista degli agenti, il gruppo ha tentato di scappare, effettuando manovre pericolose, speronando le auto della Polizia e dirigendo il mezzo contro un operatore, che riusciva ad evitare l’investimento. Giunti a Legnano, dopo aver percorso i comuni tra Solbiate Olona e Castellanza, i poliziotti, grazie al coordinamento degli equipaggi, hanno fermato i responsabili; nel corso dell’intervento tre agenti hanno riportato lesioni guaribili in sette giorni.

Le ipotesi di reato contestate

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, gli arrestati dovranno rispondere, a vario titolo, delle ipotesi di reato di furto aggravato in concorso; uno degli arrestati dovrà inoltre rispondere delle ipotesi di lesioni personali a pubblico ufficiale, fuga pericolosa, ed è stato “deferito” dalla polizia giudiziaria a piede libero per tentato omicidio.