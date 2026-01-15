Il 23enne, alla vista dei poliziotti, si è scagliato contro, riuscendo a sottrarre la pistola a un operatore con la quale ha esploso due colpi

Sabato 9 gennaio, a Sedriano, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini romeni di 32 e 23 anni, con precedenti, per rapina in concorso e il 23enne anche per tentato omicidio.

Rubano un’auto e sparano ai poliziotti: arrestati due uomini

In mattinata, in via Venezuela a Milano, i due avevano rapinato un cittadino italiano di 59 anni del suo orologio, cellulare e delle chiavi dell’auto per poi impossessarsene e scappare. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Bonola, tramite la geolocalizzazione del telefono rubato, hanno individuato i due cittadini romeni, nel parcheggio di un centro commerciale a Sedriano.

Il 23enne, alla vista dei poliziotti, si è scagliato contro, riuscendo a sottrarre la pistola a un operatore con la quale ha esploso due colpi che non hanno attinto nessuno. Il giovane, dopo una colluttazione, è stato bloccato, mentre il 32enne è stato fermato all’interno del centro commerciale. Dopo gli accertamenti di rito i due sono stati associati presso il carcere Francesco di Cataldo di Milano.