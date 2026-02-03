Rubano un trattore e fuggono sul canale

I malviventi hanno rimosso siepe e recinzione per crearsi una via di fuga per le campagne sino a Rho, dove il mezzo è "svanito"

Hanno agito con preparazione e cura dei dettagli. Sfruttando la notte per creare un’apertura nella recinzione e organizzando una via di fuga dove far perdere le proprie tracce.

Furto trattore

Ladri in azione nella notte fra domenica 1 e lunedi 2 febbraio a Settimo Milanese. A farne le spese la Fattoria Maccazzola di via Podere La Vigna, dove ignoti si sono introdotti intorno alle 2 di notte.

Siepe e recinzione tagliate

Come scritto, un’azione organizzata. I ladri hanno letteralmente potato la siepe che circonda la proprietà dell’azienda agricola e rimosso parte della recinzione. Si sono impossessati di un trattore presente all’interno della fattoria e sfruttando l’apertura creata si sono allontanati per le campagne. Stando alle tracce lasciate dal mezzo, il trattore ha percorso l’alzaia del canale scolmatore passando da Cornaredo e raggiungendo Rho, nella zona industriale di San Martino, dove è tornato a transitare su strade asfaltate e dove si sono perse le tracce.

Fattoria Maccazzola

Un’azione molto precisa di cui i proprietari si sono accorti poco prima delle sette del mattino di lunedì e che è stata denunciata ai carabinieri di Settimo.

«Non è la prima volta che la fattoria subisce furti, ma mai di tale entità» spiega Paolo Maccazzola, che sui social ha lanciato un appello affinché chiunque possa fornire informazioni utili si rivolga alle forze dell’ordine.

Il mezzo di colore verde è un John Deere 5100 M, targato Be705d.

Nel frattempo, alla Fattoria Maccazzola si è tornato alla quotidianità del lavoro agricolo, dove, nonostante i ladri e un mezzo in meno, le necessità degli animali non permettono soste.