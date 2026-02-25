Rubano lenzuola alla Bassetti: arrestati due fidanzati

Rubano lenzuola alla Bassetti, storica ditta di Rescaldina: due arresti da parte dei Carabinieri.

Bassetti, ladri di lenzuola in azione

Ad accorgersi della loro presenza sono stati i Carabinieri della Compagnia di Legnano che una delle scorse sere, intorno alle 23, li hanno notati durante un servizio di controllo del territorio. La pattuglia si era infatti accorta di quelle due persone che si trovavano vicino al magazzino della Bassetti, storica ditta di Rescaldina: i due stavano portando alcuni involucri di piumone, caricandoli su un’auto.

L’arresto

Visti i militari, i due sono scappati a bordo della vettura ma sono stati raggiunti e bloccati poco dopo. Si trattava di una coppia, convivente, lui 41 anni e lei 44, entrambi italiani e residenti nella provincia di Lecco. I due avevano cercato di scappare con 7 involucri, con all’interno diverso materiale della ditta per un valore totale di 3.500 euro. Sono stati arrestati per furto con effrazione.