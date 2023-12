Rubano le offerte dalla chiesa: presi

Rubano le offerte della chiesa parrocchiale di Castano Primo: presi dai Carabinieri.

Rubano le offerte in chiesa, presi

Qualche giorno prima dalla chiesa parrocchiale di Castano Primo erano sparite le offerte che si trovavano nelle apposite cassette. Così quando il parroco ha notato, pochi giorno dopo, quei tizi sospetti non ha perso tempo e ha allertato i Carabinieri. Che li hanno bloccati. E' quanto successo in paese. In queste ore infatti i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno denunciato marito e moglie, lui di 33 anni e lei di 31, entrambi residenti in un campo rom di Abbiategrasso, sospettati di essere gli autori del furto avvenuto in chiesa. Furto avvenuto nel weekend.

Il ruolo del parroco e delle telecamere

Come detto, dopo il furto il parroco di Castano aveva notato in chiesa quelle due persone sospette. Ricordando la sparizione dei soldi avvenuta da poco, ha così deciso di chiamare i Carabinieri della locale Stazione che hanno poi allertato la Compagnia. Un grosso aiuto è arrivato dalle telecamere di videosorveglianza che si trovano nella zona della chiesa, dalle quali è emersa la somiglianza con la coppia. L'uomo e la donna erano stati trovati poi con attrezzi adatti a commettere furti (materiale che è stato messo sotto sequestro).