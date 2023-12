Il saluto e cittadinanza onoraria a don Alain Youssoufa a San Vittore Olona: il sacerdote tornerà in Camerun.

Don Alain Youssoufa, il saluto della comunità

Un grazie da parte di tutta la comunità. E' quello che si è vissuto domenica, quando in chiesa parrocchiale la cittadinanza ha salutato don Alain Youssoufa, il sacerdote attivo in paese e che dopo 9 anni tornerà in Camerun. "Mi sono sempre sentito a casa, come parte di una grande famiglia - ha ricordato il sacerdote - Grazie di tutto. E per aver sostenuto i progetti di aiuto alla mia Diocesi, soprattutto quelli per i bambini di strada". In Camerun, sarà vicario episcopale, vice economo e lavorerà con la Caritas.

La cittadinanza onoraria

L'intero Consiglio comunale ha consegnato al don la cittadinanza onoraria.

Ecco la motivazione:

"Don Alain ha mostrato grande disponibilità e apertura con tutti. Con il passare degli anni è diventato per la nostra comunità un punto di riferimento. Anche nel momento difficile della pandemia, è stato una presenza preziosa: ha dato sostegno a malati, anziani, famiglie, con la consueta docilità e disponibilità. E' questo, dentro un mondo sempre più frenetico, con uno stile di umiltà, pacatezza e una certa ironia, uno dei motivi sorgivi di un legame forte con i sanvittoresi che nutrono nei confronti di don Alain un alto senso di gratitudine. Nella coincidenza tra persona e missione, don Alain è stato un compagno di viaggio insieme alla nostra comunità: insieme abbiamo sperimentato che l'apertura e la solidarietà con il mondo dà beneficio a chi riceve e a chi offro. La grande sintonia che lega tanti sanvittoresi a don Alain è la prova tangibile che il suo arrivo è stato per tutti un grande dono».