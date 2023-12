Solidarietà, Tradizione e Nuove Generazioni si Uniscono in una Serata Indimenticabile con il Lions Club di Abbiategrasso.

Il Lions Club raddoppia con i giovani: fondato il nuovo Leo Club Abbiategrasso

L'associazione ha celebrato una serata all'insegna della solidarietà, della tradizione e della scoperta delle nuove generazioni, con la fondazione del nuovo Leo Club di Abbiategrasso.

Venerdì scorso, 15 dicembre, nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Abbiategrasso, alla presenza del sindaco Cesare Nai e i vertici distrettuali dei Lions milanesi, la serata è iniziata con una cena elegante presso il rinomato Ristorante Castello. Durante la cena il Presidente del club abbiatense Claudio Venghi ha condiviso le importanti attività benefiche sostenute dai soci sul territorio dell’abbiatense e all’estero (Ucraina in particolare) nel corso del primo semestre dell’anno lionistico 2023-24 .

Il momento clou della serata è stato la presentazione ufficiale del Leo Club Abbiategrasso (che vanta già 10 soci) , guidati dalla neo-presidente Rebecca Uslenghi. I nuovi soci del Leo Club Abbiategrasso II sono : Gaia Paerrotta, Simone Perrotta, Beatrice Uslenghi, Sara Fatuzzo, Isabella Cardenas, Oscar Notatotore, Riccardo Cestaro, Chiara Banzi e Vanessa Potì.

“Leadership, Esperienza, Opportunità”. Questo è ciò che rappresenta un Leo e che contraddistingue questi giovani, alcuni non ancora ventenni, neoletti nel nuovo club abbiatense e che hanno ricevuto le congratulazioni di Rossella Vitali, primo vice Governatore del distretto 108Ib4, Fabrizio Pozzi, Presidente Leo del Distretto 108Ib4, Marina Belrosso Perancin, PDG del distretto e Leo chairperson distrettuale, nonché di tutti i soci del Lions Club abbiatense.

La presentazione

Durante la presentazione, i membri del Leo Club hanno condiviso i progetti e le iniziative a cui intendono dedicarsi nei prossimi mesi, sottolineando l'impegno verso cause sociali, ambientali ed educative. Questa nuova generazione di leader ha dimostrato di essere pronta a portare avanti la tradizione di servizio del Lions Club, avendo già portato a termine tre service di grande rilievo a vantaggio di comunità sul territorio, ma anche all’estero (Madagascar e Ucraina).

Il Presidente del Lions Club, Claudio Venghi, insieme a Pierangelo Santagostino PDG del distretto 108Ib4 e Leo advisor, Geraldo Rinaldi cerimoniere Distretto 1018ib4 e i soci tutti, hanno espresso la loro soddisfazione nell'accogliere i giovani del Leo Club, sottolineando l'importanza di coltivare lo spirito della solidarietà e del volontariato nelle nuove generazioni. Una importante occasione per unire le forze e affrontare le sfide del futuro, promuovendo valori come l'empatia, la responsabilità sociale e la condivisione.

Il sindaco Cesare Nai, intervenuto in questa serata come rappresentante dell’associazione Emergenza e Solidarietà che riunisce gli sforzi di tutte le associazioni di volontariato per fare rete sul territorio, viene insignito di una targa per l’impegno profuso nel service Ucraina promosso dal Lions club Abbiategrasso

La serata è culminata in un momento di festa e scambio di auguri natalizi, con tutti i partecipanti animati dallo spirito di generosità e collaborazione che contraddistingue l'azione del Lions Club. La magia del Natale è stata resa ancora più speciale dalla consapevolezza di appartenere a una comunità solidale, impegnata nel fare del bene e nel costruire un futuro migliore per tutti.