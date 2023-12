La città piange Luciano Sguaitamatti : “Volontario del fare”

L’ultimo commosso saluto a Luciano Sguaitamatti . Un esempio per tutti, un veterano dell’associazione «Amici dell’Hospice», volontari che svolgono un prezioso lavoro per la struttura di via dei Mille ad Abbiategrasso.

Volontario ideale

Aveva 86 anni, era molto conosciuto ed apprezzato in città per il suo impegno sociale. Aveva dedicato il periodo della sua pensione ad aiutare gli altri. Non solo per l’Hospice, volontario dal 2012, ma anche nella Croce Azzurra per oltre vent’anni. Sicuramente ha lasciato un vuoto difficile da colmare, si è sempre rimboccato le maniche e si è dato da fare per la buona causa di una struttura punto di riferimento del territorio.

Una folla commossa ha partecipato ai funerali di Luciano Sguaitamatti che si sono svolti questa mattina, martedì 19 dicembre 2023, nella parrocchia del Sacro Cuore di Abbiategrasso.

Il ricordo dell’Hospice

Il ricordo più sentito è quello espresso dall’Hospice di Abbiategrasso, che parlando di Luciano classe, 1937, ha ricordato: