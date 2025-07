Rubano la spesa da un'auto in sosta: subito presi

Denunciati a piede libero

I due sono entrati in azione in via Garibaldi e sono stati fermati nell'area ex Cantoni.

Rubano una borsa da un'auto parcheggiata ma vengono subito presi dalla Polizia Locale.

Rubano su un'auto in sosta in corso Garibaldi

È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 19 luglio, a Legnano. Due uomini che si aggiravano in centro città, individuata una borsa in un'auto parcheggiata in corso Garibaldi, se ne sono impossessati dopo essere entrati nel veicolo approfittando del finestrino leggermente abbassato. L'azione è stata notata dalla proprietaria che ha richiamato l'attenzione di un'agente di Polizia Locale in servizio appiedato: questa si è messa subito sulle tracce degli autori del furto contattando contestualmente la centrale operativa del Comando di corso Magenta.

I due sono stati fermati in zona ex Cantoni

L’intervento immediato di due pattuglie già presenti in zona ha permesso di intercettare poco dopo gli autori nella zona ex Cantoni: dopo un breve inseguimento, i due sono stati fermati e ammanettati. Condotti in Comando, nei loro confronti sono stati svolti gli accertamenti di rito che hanno visto il supporto, nelle operazioni di identificazione, del personale della Polizia di Stato. Si tratta di due maggiorenni, già conosciuti e con precedenti. Considerato il valore non ingente del furto (la borsa conteneva infatti la spesa fatta dalla donna), i due uomini sono stati denunciati a piede libero, con l’obbligo di presentarsi in Questura.

Controllo (e animazione) nelle zone "calde"

Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale, sottolinea:

"L'azione della Polizia Locale rientra in una strategia complessiva di controllo del territorio, specie di quelle zone attenzionate come il centro cittadino e la stazione ferroviaria. È altrettanto importante ricordare che queste stesse zone sono state individuate come punti dove realizzare eventi di animazione come quello dello scorso sabato nel Parco Falcone Borsellino e quello di venerdì 1 agosto che si terrà nella Ztl di via Venegoni. Un grazie va alla nostra Polizia locale per il preziosissimo lavoro di presidio che svolge, anche in questo periodo estivo".