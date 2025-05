Rubano il portafoglio in un negozio, due donne arrestate

Rubano il portafoglio di un cliente nel negozio Kiabi di Rescaldina, arrestate dai Carabinieri.

Si trovavano all'interno del negozio Kiabi, che si trova in via Fratelli d'Italia a Rescaldina. Hanno tenuto d'occhio un cliente, riuscendo a sottrargli il portafoglio che aveva in tasca. E' quanto successo nel pomeriggio di sabato 24 maggio 2025. Le ladre erano due donne, entrambe bulgare, una di 20 anni e l'altra di 27. Ma il cliente stesso si era accorto di quanto era successo e ha quindi riconcorso le due donne, riuscendo a bloccarle.

L'intervento dei Carabinieri

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano che hanno perquisito le due, trovando il portafoglio dell'uomo. Per le due donne è scattato l'arresto per furto. Le due, dopo il processo per direttissima, sono state rimesse in libertà senza nessuna prescrizione.