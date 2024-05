Rubano gli estintori dai palazzi e imbrattano piazza Marinai d'Italia

Piazza Marinai d'Italia a Rho imbrattata nella notte tra sabato e domenica dai soliti ignoti.

Non è la prima volta che piazza Marinai d'Italia viene presa di mira dai vandali

Ragazzi annoiati che non sapevano come passare la serata? Vandali desiderosi di danneggiare i beni di proprietà dei cittadini? Piazza Marinai d'Italia nella zona del quartiere San Paolo di Rho ancora una volta presa di mira dai soliti ignoti. E' successo nella notte tra sabato e domenica.

Hanno rubato gli estintori nei palazzi vicini e li hanno svuotati in piazza

I responsabili del gesto hanno prima rubato gli estintori dai palazzi vicini e successivamente li hanno svuotati in mezzo alla piazza, nella zona del monumento che l'amministrazione comunale ha dedicato alla sezione rhodense dei Marinai. Ad accorgersi del gesto i residenti della zona nelle prime ore della mattinata di domenica

Il consigliere della Lega Colombo: "Sono mesi che chiediamo di mettere le telecamere"

Sono mesi che chiediamo il posizionamento delle telecamere nella zona visto che non è la prima volta che avvengono atti di vandalismo in piazza Marina d'Italia - afferma il consigliere comunale della Lega Cristian Colombo - Dopo questo ennesimo atto di vandalismo torneremo nuovamente all'attacco con l'amministrazione comunale per chiedere le telecamere e più sicurezza nella zona.