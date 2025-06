Rubano cosmetici e profumi, bloccata e denunciata una ladra

Rubano cosmetici e profumi all'Iper Tosano di Nerviano. Una viene bloccata.

Ladre in azione all'Iper Tosano di Nerviano, il supermercato che si affaccia sulla statale del Sempione. Nel pomeriggio di domenica 1 giugno 2025, due donne, infatti, hanno iniziato a girare tra gli scaffali e ha prendere cosmetici e profumi e nasconderli in una borsa che avevano con loro.

I loro movimenti erano stati notati però da un addetto della security. Quando si è avvicinato alle due ladre, ecco che queste ultime hanno iniziato a scappare: la guardia, mentre allertava la centrale del Comando unico di Polizia Locale di Nerviano-Pogliano, ha tentato di rincorrerle.

Una bloccata, l'altra fugge

In pochi istanti gli agenti sono arrivati sul posto e sono riusciti a bloccare una delle donne, quella che aveva la borsa contenente la refurtiva. Per lei è scattata la denuncia a piede libere per furto. I prodotti, dal valore di oltre 250 euro, sono stati restituiti.