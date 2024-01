Rubano la cassaforte e scappano (e bruciano) l'auto della vittima

Rubano la cassaforte, poi scappano con l'auto della vittima e danno fuoco alla vettura: è successo a Rescaldina.

Rubano la cassaforte e bruciano l'auto

Sono entrati in casa, approfittando dell'assenza dei proprietari: hanno preso la cassaforte e l'auto delle vittime. E sono scappati. Per poi bruciare la vettura in un campo e proseguire la fuga col bottino. E' quanto successo a Rescaldina, sabato sera, in fondo alla via, all’angolo con via 11 Settembre.

L’auto era stata rubata la sera stessa da dei ladri che prima di compiere il furto della vettura avevano svaligiato la casa del proprietario della Toyota, in via Diaz sempre a Rescaldina, riuscendo anche a portare con loro anche la cassaforte.

Il racconto del padrone di casa

"Siamo rimasti molto sorpresi e spaventati dall’accaduto - racconta il padrone di casa - Dopo aver consumato il furto in piena regola, rubando tanti oggetti di valore oltre alla cassaforte che hanno portato via per intero, hanno poi preso la mia auto dal box e sono scappati. Quando hanno raggiunto il loro mezzo per la fuga, hanno abbandonato la mia macchina e le hanno dato fuoco, con tutta probabilità per cancellare le loro tracce; purtroppo della refurtiva, per ora, non è stato trovato nulla sul luogo dell’incendio". I Carabinieri hanno provato a cercare la cassaforte o parte della refurtiva portata via dai ladri ma non c’è stato nulla da fare; per ora i malviventi hanno fatto sparire le loro tracce. La vittima ha chiesto di concludere la sua testimonianza lanciando un appello a tutti: "Ci tengo a dire di prestare davvero tanta attenzione, abito qui da 30 anni e non abbiamo mai nè pensato nè immaginato di subire un furto del genere. Eppure ecco che ci troviamo spaventati e in una situazione molto difficile; auspico che la situazione migliori in questo paese, ma fate davvero tutti tanta attenzione".