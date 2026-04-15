Rubano bottiglie di superalcolici, arrestati dai Carabinieri a Legnano.

Rubano bottiglie di superalcolici

Rubano bottiglie di superalcolici all’Esselunga di viale Sabotino a Legnano. Nei guai sono finiti due uomini, un 59enne della provincia di Verona, e un 44enne di Vigevano, che l’altro giorno, un pomeriggio, hanno colpito al supermercato. I due, entrati come normali clienti, hanno poi afferrato diverse bottiglie che si trovavano sugli scaffali e le hanno nascoste nello zaino che avevano con loro.

L’arresto

Ad accorgersi di quello che stava accadendo, sono stati gli addetti alla security che hanno tenuto d’occhio gli spostamenti dei due uomini allertando, al tempo stesso, il 112. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano che hanno bloccato i due: perquisito lo zaino, è stata trovata la refurtiva. Per loro è scattato l’arresto per furto, poi disposto l’obbligo di firma.