Rubano bottiglie di alcolici e il registratore di cassa del bar: presi

Rubano bottiglie di alcolici e il registratore da un bar di Canegrate: denunciati dai Carabinieri.

Pensavano di averla fatta franca ma non avevano fatti i conti con i Carabinieri. Nei guai sono finiti due algerini, uno di 24 e l’altro di 30 anni. Una delle scorse notti era stato segnalato, a Canegrate, un furto ai danni del bar Modigliani che si affaccia sulla centralissima Piazza Matteotti. Quando la pattuglia dei Carabinieri è arrivata sul posto, ha notato poco distante i due individui.

Le indagini e le denunce

I militari si sono messi subito al lavoro: dopo averli identificati, hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e, grazie anche ad altri elementi raccolti, hanno ricostruito come i due fossero gli autori del furto. Ed è stata anche rinvenuta la refurtiva: un registratore di cassa e bottiglie di alcolici (tutta merce poi riconsegnata al legittimo proprietario). Per i due uomini è scattata la denuncia per furto.