Sono finiti in manette tre persone di origine rumena che hanno asportato dai negozi del centro commerciale di Arese quasi novanta capi in un solo pomeriggio.

Rubano 88 capi di abbigliamento in un pomeriggio: arrestate tre persone

I Carabinieri della Stazione di Senago sono intervenuti presso un centro commerciale di Arese dove hanno arrestato in flagranza di reato tre cittadini di nazionalità romena, due uomini di 31 e 50 anni ed una donna di 39 anni, per furto aggravato in concorso.

Nel tardo pomeriggio del 15 febbraio, i tre soggetti hanno sottratto 88 capi di abbigliamento da due negozi di abbigliamento, occultandoli all'interno di borse schermate realizzate artigianalmente, per un valore complessivo di circa 3000 euro.

Fermati all'uscita del centro commerciale

Dopo aver prelevato la merce, hanno tentato di allontanarsi dal centro commerciale, ma il tempestivo intervento dei Carabinieri ha impedito loro la fuga.

Fermati e condotti in caserma, sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.