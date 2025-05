Rubano 2mila euro di vestiti a Vicolungo, fermate a Cornaredo.

Rubano a Vicolungo

Due donne di nazionalità peruviana, classe 1972 e 1971, sono state denunciate dalla Polizia Locale di Cornaredo per furto in concorso.

Furto in concorso

Le due donne viaggiavano a bordo di una vettura già nota alle forze dell'ordine per precedenti reati in materia. Notata in transito sul territorio cornaredese, è stata fermata durante un posto di controllo della Polizia locale nella mattina di ieri, mercoledì 7 maggio, in via Milano.

Polizia locale di Cornaredo

Il sospetto degli agenti si è rivelato fondato. Durante la perquisizione personale e del veicolo avvenuta sul posto gli operatori della Locale hanno trovato diversi capi di vestiario e dispositivi antitaccheggio rotti e gettati alla rinfusa nel baule. Con una rapida verifica, si è appurato che i vestiti, il cui valore si aggira a duemila euro, erano stati rubati poco prima in un negozio a Vicolungo, nel noto outlet.