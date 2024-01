Ruba materiale elettronico, presa la ladra

Ruba materiale elettronico al Conad di Rescaldina: presa.

Ruba materiale elettronico al Conad

E' entrata nel supermercato come una normale cliente, in realtà ha cercato di scappare con del materiale elettronico senza pagare. Ma le è andata male. E' quanto successo ieri al Conad di Rescaldina, struttura che sorge dove prima c'era l'Auchan. La donna, 37 anni e residente a Marnate, ha iniziato a girare per i vari reparti, poi ha afferrato del materiale elettronico cercando di rompere le placche antitaccheggio. E' stata subito notata e così è partita la chiamata ai Carabinieri.

L'arresto

I militari sono arrivati in un attimo, riuscendo a bloccarla nella galleria commerciale. Il materiale che aveva con lei aveva un valore commerciale di circa 1500 euro. Per lei è scattato l'arresto per furto aggravato.