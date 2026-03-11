Ruba la borsa dal carrello della spesa, bloccato e arrestato: è successo a Legnano.

Ruba la bosa del carrello della spesa

E’ entrato al supermercato Esselunga di via Novara a Legnano come un normale cliente solo che, dopo aver scelto la sua vittima, l’ha derubata. E’ quanto avvenuto nel pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026. E’ qui che un 27enne, peruviano, domiciliato a Busto Arsizio, si è mosso velocemente tra i vari scaffali riuscendo a sfilare la borsa che una donna di 81 anni teneva nel suo carrello della spesa. L’uomo ha afferrato il suo bottino, nascondendosi tutto nella giacca e tentando di scappare.

L’arresto

I suoi movimenti non sono passati però inosservati in quanto a notarlo è stata la security che ha subito allertato i Carabinieri. Sul posto è arrivata così una pattuglia dei militari della Compagnia di Legnano che hanno individuato l’uomo e l’hanno bloccato nel parcheggio e arrestato.