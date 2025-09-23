Ruba in ditta a aggredisce una Carabiniera, che lo blocca: arrestato

E' successo in una stamperia in piena zona industriale; due complici sono scappati

Ruba in ditta e aggredisce una Carabiniera, che lo blocca: arrestato a Cerro Maggiore.

Ruba in ditta nella zona industriale

Ad accorgersi che stavano succedendo qualcosa sono stati alcuni passanti, che hanno lanciato l’allarme. Loro infatti nel pomeriggio di sabato 20 settembre 2025, intorno alle 18, a notare dei movimenti sospetti intorno a una ditta, precisamente una stamperia, in via Cà Rossa, nella zona industriale di Cerro Maggiore. Lanciato l’allarme, sul posto è arrivata in pochi istanti una pattuglia dei militari della Stazione di Cerro Maggiore.

L’aggressione e l’arresto

I militari hanno così bloccato un 45enne albanese, residente a Figino Serenza, in provincia di Como, mentre due complici dell’uomo sono riusciti a fuggire. Il 45enne aveva con lui un trasformatore in rame dal peso di 20 chilogrammi e 4 valigette contenenti attrezzature da lavoro (tutto poi recuperato). L’uomo ha cercato di scappare, ha avuto una breve colluttazione con una Carabiniera che poi l’ha bloccato. Per lui è scattato l’arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.