Ruba i vestiti al centro commerciale: denunciata

Ruba i vestiti al centro commerciale

Era entrata al centro commerciale Il Globo che si affaccia sul Sempione a Pogliano Milanese. Sembrava una normale cliente, in realtà era una ladra. La donna, nella serata di domenica 16 marzo 2025, ha girato infatti per i vari reparti poi ha cercato di rubare dei capi di abbigliamento (del valore complessivo di 100 euro) mettendoseli addosso. I suoi movimenti non erano però sfuggiti agli addetti della security che le si sono avvicinati e hanno tentato di bloccarla. Ma la donna, una 61enne residente in paese, ha opposto resistenza, spintonando gli operatori. Comportamento questo che ha fatto diventare il suo gesto una rapina impropria.

La denuncia

Sul posto poco dopo sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano: bloccata, la donna è stata denunciata.