L'uomo, già conosciuto dai militari per i numerosi furti su auto che si stavano susseguendo in città, è stato notato uscire da un supermercato

Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Abbiategrasso hanno arrestato in flagranza di reato per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale, un 29enne del luogo ma senza fissa dimora, già noto alla giustizia.

Ruba dei vestiti da un negozio: arrestato 29enne

L’uomo, già conosciuto dai militari per i numerosi furti su auto che si stavano susseguendo in città, è stato notato uscire da un supermercato di Abbiategrasso, imbracciando diversi capi di abbigliamento sottratti dall’interno del negozio. E’ stato subito inseguito e poi bloccato, nonostante il suo tentativo di sottrarsi al controllo assumendo un atteggiamento violento nei confronti dei militari che lo hanno contenuto ammanettandolo. Addosso aveva anche un rasoio elettrico rubato nel corso della mattinata da un altro supermercato.

Dalla successiva perquisizione sono poi stati ritrovati un martelletto infrangivetro e oggettistica varia, verosimilmente asportata illegittimamente a terze persone in corso di individuazione.

L’uomo si trova ora ristretto in carcere a Pavia, in attesa di essere interrogato dal Giudice.