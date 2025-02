Ruba cibo e pugni alla cassiera; un altro ruba nei ristoranti sushi

Ruba cibo e poi colpisce la cassiera con due pugni a Legnano; un altro ruba, poi fermato a Busto Garolfo, aveva colpito nei ristoranti sushi di Legnano e Villa Cortese. Bloccati dai Carabinieri.

Ruba cibo e pugni alla cassiera

Era entrata nel supermercato Milano Home, l'ex Bennet di Corso Italia di Legnano, come una normale cliente. Ma in pochi istanti ha seminato il caos. La donna, 47 anni, di Como, nei giorni scorsi è entrata nell'attività tentando di rubare alcuni prodotti alimentari, complessivamente del valore di 50 euro. I suoi movimenti non erano sfuggiti ai commessi che si trovavano nella zona delle casse così hanno cercato di fermarla. Ma la donna ha sferrato due pugni alla cassiera. A bloccarla sono stati i Carabinieri della Compagnia di Legnano che intanto erano stati allertati ed erano arrivati sul posto. La 47enne è stata così denunciata a piede libero per quella che era diventata una rapina impropria.

Il ladro nei ristoranti sushi

Un altro malvivente è stato bloccato dai Carabinieri a Busto Garolfo. Si trattava di un 36enne, tunisino e senza fissa dimora. Per lui è stato emesso un fermo di indiziato di delitto per furto. Lui ad aver colpito infatti in ben tre esercizi commerciali, per la precisone tre ristoranti, tutti e tre di sushi. Il primo la notte del 19 febbraio 2025 in Corso Italia a Legnano, lo stesso posto dove tornerà la notte del 21 febbraio 2025, la stessa in cui farà poi "tappa" anche in quello di via Luini a Villa Cortese. Tre colpi messi a segno con modalità identiche: la porta forzata e poi la "visita" alla cassa, da dove aveva preso - per poi scappare - alcuni contanti. Ma nella seconda tappa nel sushi di Legnano, si era portato via anche le chiavi dell'auto del titolare. Auto che, fortunatamente, era dotata di localizzatore gps che ha permesso ai Carabinieri di rintracciare l'uomo in poco tempo. Bloccato, è stato riconosciuto come l'autore dei tre furti, in quanto aveva addosso ancora gli stessi vestiti così come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Ma le indagini non si fermano: i militari vogliano accertarsi se sia lo stesso autore di altri furti messi a segno nella zona.