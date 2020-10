RSA Sant’Erasmo tira un sospiro di sollievo: nessun nuovo contagio nella struttura.

“Con enorme sollievo condividiamo la buona notizia: nessun caso di positività fra ospiti e

lavoratori in servizio in RSA!” Così esordiscono dalla Fondazione Sant’Erasmo di Legnano. La scorsa settimana infatti un operatore part time della Fondazione Sant’Erasmo che collabora anche con una RSA di Concorezzo, al centro di un importante focolaio Covid, è risultata positivo al virus. Asintomatico, si trova in isolamento domiciliare.

Appena appresa la notizia, in via precauzionale sono stati individuati tutti coloro, fra ospiti e

personale del Sant’Erasmo, che hanno avuto contatti con l’operatore nell’ultima settimana.

Nelle giornate di giovedì e venerdì sono stati quindi effettuati 36 tamponi, 15 dei quali relativi

a contatti stretti avuti dal lavoratore contagiato. Nessuno è risultato positivo.

Le parole della Fondazione

“Si tratta di un risultato doppiamente confortante: da un lato conferma la validità dei protocolli sanitari adottati nella struttura, dall’altra, consente di circoscrivere l’unico contagio come un pisodio sporadico e con tutta probabilità originatosi all’esterno dalla nostra RSA.

Rinfrancata, tutta la Fondazione Sant’Erasmo si appresta a proseguire l’impegno costante e

instancabile nell’affrontare le sfide di questa emergenza sanitaria”.

