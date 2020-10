Torna la paura nella RSA Sant’Erasmo: operatore positivo al Covid. Asintomatico, si trova in isolamento domiciliare.

LEGGI ANCHE: Concorezzo: casi Covid in aumento, si aggrava sempre più la situazione alla Rsa “Villa Teruzzi”

Torna la paura nella RSA Sant’Erasmo: operatore positivo al Covid

Nelle scorse ore un operatore part time della Fondazione Sant’Erasmo part time che collabora anche con una RSA di Concorezzo, al centro di un importante focolaio Covid, è risultata positivo al virus. Asintomatico, si trova in isolamento domiciliare.

Appena appresa la notizia, in via precauzionale sono stati individuati tutti coloro, fra ospiti e

personale del Sant’Erasmo, che hanno avuto contatti con l’operatore nell’ultima settimana.La Fondazione ha disposto e già eseguito tamponi su ciascuno di loro.

Le parole della Fondazione

“Siamo ora in attesa di conoscere i risultati dei tamponi effettuati ieri sui contatti stretti del

lavoratore contagiato. Non appena in possesso degli esiti, provvederemo a contattare i parenti degli ospiti per comunicare le singole situazioni. Comunque sia, al momento nessuno fra gli ospiti e fra gli operatori della Fondazione Sant’Erasmo accusa sintomi di Covid”.

TORNA ALLA HOME