Rsa Albergo del Nonno: consegnati i primi tamponi

Rsa Albergo del Nonno a Parabiago: mentre vengono consegnati i primi 15 tamponi al laboratorio di analisi dell’Ospedale di Legnano, l’Amministrazione ne ritira altri 60 da portare nella struttura comunale.

Rsa Albergo del Nonno: tamponi portati in laboratorio

L’Amministrazione guidata da Raffaele Cucchi ha consegnato presso il Laboratorio analisi dell’Ospedale di Legnano i 15 tamponi effettuati questa mattina, mercoledì 15 aprile, sugli ospiti dell’Albergo del Nonno. Poi specificano dall’Amministrazione: “Un ringraziamento particolare va al Professor Pierangelo Clerici del Dipartimento Medicina Laboratorio e Biotecnologie e alla ASST Ovest Milanese per aver dato riscontro con estrema sollecitudine al provvedimento, che nostro malgrado, abbiamo dovuto assumere nella giornata del 13 aprile a causa della grave emergenza determinata dalla situazione di crescente diffusione del virus Covid-19 anche presso la nostra RSA Albergo del Nonno. Constatiamo con molto piacere che la problematica a cui si è inteso ovviare con il provvedimento, non sia stata determinata da disservizi del laboratorio di analisi presso l’Ospedale, anzi ci rinfranca poter fare affidamento sulle strutture sanitarie di riferimento per il nostro territorio”.

E nel frattempo prelevati altri 60 tamponi

Sempre oggi, mercoledì 15 aprile, l’Amministrazione si è recata a Milano per ritirare altri 60 tamponi per gli ospiti della RSA comunale, per gli operatori sanitari e il personale che lavora presso la struttura.

