Rottura tubo del riscaldamento, scuola chiusa fino a venerdì

Problemi col riscaldamento, scuola dell'infanzia di Cerro Maggiore chiusa fino a venerdì 17 febbraio 2023.

Scuola dell'infanzia chiusa per 4 giorni

La comunicazione è arrivata in queste ore: la scuola dell'infanzia Tobagi di Cerro Maggiore sarà chiusa fino a venerdì 17 febbraio 2023. Il motivo? La rottura di una tubatura del riscaldamento. La comunicazione è arrivata dall'istituto comprensivo Strobino: "Si comunica che, tenendo conto di quanto ci è stato comunicato in data odierna dall'Ufficio tecnico del Comune, a causa della rottura di una tubazione dell'impianto di riscaldamento nel plesso della scuola dell'infanzia Tobagi, si rende necessario un immediato intervento straordinario che non può essere rimandato - si legge nella comunicazione dell'istituto alle famiglie degli alunni e al personale scolastico - Pertanto, nel plesso Tobagi l'attività didattica rimarrà sospesa fino a venerdì 17 febbraio 2023".

Le polemiche e la richiesta di Impegno popolare

Si fa sentire il partito Impegno popolare per l'Italia, di Alex Airoldi e dell'ex sindaco Teresina Rossetti, gruppo che vuole essere presente alle prossime elezioni: "Abbiamo ricevuto numerose lamentele da parte dei genitori che ci hanno messo a conoscenza della questione, sottolineamo che la comunicazione è arrivata senza preavviso, un po' troppo per i genitori - spiegano dal partito - Proponiamo che l'Amministrazione comunale individui prontamente una soluzione perchè non ci pare rispettoso chiudere una scuola così improvvisamente nei confronti di chi non abbia la possibilità di avere nonni o supporto per una settimana coi bambini a casa da scuola".