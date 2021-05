Rondine bloccata nel pluviale di un palazzo, salvata dai pompieri

Rondine rimasta bloccata all’interno di un pluviale, è successo a Busto Garolfo. Salva grazie ai Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Rondine nel pluviale in un condominio

Ad accorgersi della sua presenza sono stati i residenti nella palazzina, che hanno sentito i suoi cinguettii. Guardandosi intorno si sono resi conto che quella rondine era rimasta bloccata in uno dei pluviali del loro condominio. E’ quanto accaduto ieri pomeriggio, venerdì 6 maggio 2021, in via Per Arconate a Busto Garolfo. I residenti si sono subito dati da fare, chiedendo aiuto.

L’arrivo dei pompieri

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno: dopo aver localizzato la posizione del volatile, lo hanno recuperato e poi trasportato al centro Lipu (Lega italiana protezione uccelli) di Magenta per le cure del caso.