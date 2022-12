Rogo nel cascinale: morta una donna di 70 anni

Il corpo senza vita trovato ieri notte ad Abbiategrasso all'interno di un rogo è quello di una donna classe 1952: a scatenare le fiamme una vecchia stufa a legna.

Rogo nel cascinale: morta una 70enne

E' di una donna classe 1952 il cadavere trovato ieri, 7 dicembre, in via Monterosa ad Abbiategrasso. Il cascinale era avvolto dalle fiamme e ci sono volute diverse squadre dei Vigili del Fuoco per domarle. A scatenarlo molto probabilmente una vecchia stufa che ha preso fuoco: essendo rivestito in legno la struttura ha preso subito fuoco non lasciando scampo alla donna.