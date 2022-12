Incendio in un cascinale: trovato corpo carbonizzato

Trovata un corpo carbonizzato all’interno di un cascinale avvolte dalle fiamme. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, 7 dicembre 2022, poco dopo le 9 in una zona rurale di Abbiategrasso in via Monterosa.

Trovata persona carbonizzata all’interno di un cascinale avvolto dalle fiamme. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, 7 dicembre 2022, poco dopo le 9 in una zona rurale di Abbiategrasso in via Monterosa, quando un cascinale, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco. Sul luogo dell’incendio sono state inviate sei squadre dei vigili del fuoco che al momento stanno ancora tentando di domare il rogo. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che dovranno fare luce sull’accaduto.