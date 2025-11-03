Rogo domato dai pompieri: tragedia evitata

Un incendio che poteva trasformarsi in tragedia, evitata grazie al provvidenziale e tempestivo intervento dei vigili del fuoco allertati da alcuni inquilini che hanno visto del fumo. Il rogo si è sviluppato domenica mattina, 2 novembre 2025, in un alloggio delle case Aler di via Fusè ad Abbiategrasso.

Le fiamme sono divampate all’alba in un appartamento del terzo piano di una palazzine di 5 piani del comprensorio dei condomini delle case popolari.

Forse per cause accidentali

Secondo le prime indiscrezioni le fiamme si sarebbero sviluppate per motivi accidentali, forse da alcuni lumini accessi per la commemorazione dei defunti, ma i rilievi e le indagini effettuate da vigili del fuoco e carabinieri saranno in grado di accertare con sicurezza le cause.

Signora anziana tratta in salvo dai pompieri

L’intervento dei pompieri è avvenuto alle 5.45. All’interno dell’appartamento interessato dal rogo c’era una signora anziana, che viveva da sola, che è stata tratta in salvo in pochi minuti dai vigili del fuoco. Le fiamme in poco tempo hanno poi divorato il resto dell’appartamento, ora dichiarato inagibile. Per via precauzionale e per il fumo che ha invaso la rampa delle scale sono stati fatti evacuare anche gli altri inquilini, ma fortunatamente la signora è stata accompagnata in ospedale in codice verde per l’inalazione dei fumi, ma niente di grave , come anche altre 7 perone, dopo le prime cure sul posto, sono state trasportare per effettuare ulteriori controlli al Fornaroli di Magenta e al San Paolo di Milano.

Oltre all’abitazione dove si è sviluppato l’incendio non si sono registrati ulteriori danni strutturali collaterali alla palazzina. Solo l’alloggio interessato dall’incendio è stato dichiarato inagibile per i danni subiti. Sul posto hanno operato fino alle 8 del mattino per domare il rogo e per operazioni di messa in sicurezza e smassamento dell’appartamento un Aps e un carro ventilazione del distaccamento di Abbiategrasso, un mezzo da via Messima Milano e un autopompa proveniente dal distaccamento di Vigevano. Ad aiutare i vigili del fuoco e gli operatori del 118 diversi mezzi dei Carabinieri.