Rogo a Cascina Croce, frazione nel fumo

Rogo a Cascina Croce, la frazione di Cornaredo avvolta nel fumo.

Incendio

Proseguiranno ancora per almeno un paio d'ore le impegnative operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato a Cascina Croce nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono presenti quattro mezzi dei vigili del fuoco, una pattuglia della Polizia Locale per gestire la viabilità, e anche un'ambulanza.

Materiale elettronico

Il rogo è partito nel pomeriggio da un magazzino situato fra le abitazioni a lato della nota trattoria in piazzetta. Ad accorgersene un cittadino residente, allarmato prima del fumo e dall'odore acre che in pochi minuti ha invaso l'intera zona. Le fiamme hanno trovato vita facile: il magazzino pare fosse pieno di materiale elettronico di scarto. Le fiamme si sono levate alte, lambendo le abitazioni adiacenti e costringendo tutti i residenti a scendere in piazza per sicurezza. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco è stato fondamentale per evitare che le fiamme coinvolgessero anche gli immobili vicini. Il lavoro prosegue ancora per domare definitivamente l'incendio, ma al momento pare che sia stato circoscritto.

Cascina Croce nel fumo

Non risultano feriti, l'ambulanza e i soccorritori sono stati chiamati per eventuali intossicazioni dovute al fumo che per tutta la durata delle operazioni di spegnimento si sta diffondendo nella zona. L'accesso alla via è stato prontamente chiuso dagli agenti della Polizia locale.