Roggia Soncina, idrogetti e barriere per ripulirla dai veleni

Prosegue la bonifica della Roggia Soncina, il canale parallelo al Naviglio Grande interessato dallo sversamento avvenuto a Pontevecchio di Magenta.

Prosegue la bonifica della Roggia Soncina

Le barriere di contenimento installate nei giorni scorsi hanno permesso di isolare il Naviglio, che non riceve più ulteriori apporti inquinanti, mentre la Città metropolitana è al lavoro per rimuovere i residui presenti nella roggia. Gli interventi, iniziati martedì 8 settembre e arrivati al quarto giorno, interessano in questa prima fase i primi tre chilometri del corso d’acqua, che corre affiancato al Naviglio fino a Robecco sul Naviglio per poi proseguire in direzione del Castello di Cusago.

L’intervento sulle sponde

Ieri, giovedì 10 settembre, le squadre sono intervenute anche nel tratto urbano di Robecco, dove la Roggia Soncina passa a ridosso delle abitazioni e di alcune tenute storiche. Gli operatori hanno percorso il letto del canale intervenendo sui residui rimasti sulle pareti delle case che si affacciano direttamente sull’acqua. Per la rimozione è stato utilizzato un idrogetto ad alta pressione, fino a 100 atmosfere, che ha consentito di staccare il materiale dalle murature. I residui, una volta finiti in acqua e rimasti a galla, vengono quindi intercettati e raccolti attraverso le barriere di contenimento: sono cinque quelle già operative nel territorio di Robecco.

Il prossimo tratto verso Magenta

Oggi, venerdì 11 settembre, è in corso la verifica dei risultati del primo passaggio, che avrebbe già prodotto effetti evidenti. La prossima settimana le operazioni proseguiranno invece verso Magenta, interessando altri 2,8 chilometri della roggia. In questo tratto l’intervento presenta ulteriori difficoltà legate all’accessibilità. Il canale è infatti fortemente incassato e sarà necessario utilizzare tubazioni di notevole lunghezza per raggiungere le zone interessate dalla bonifica. È previsto inoltre lo sfalcio della vegetazione presente lungo le sponde e contaminata dallo sversamento. Le operazioni continueranno anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di rimuovere i residui e riportare il prima possibile la Roggia Soncina e le aree circostanti in condizioni di sicurezza e pulizia.