Robecco dice addio a don Giuseppe Ceruti

La morte di don Giuseppe Ceruti, improvvisa ma non del tutto inaspettata, lascia un grande vuoto nelle comunità di Robecco e Casterno, soprattutto in quest’ultima, dove era arrivato nel 2017.

È stato un sacerdote apprezzato e benvoluto da tutti, capace di dialogare con ogni persona. Saggio nell’ascolto, intelligente nel consigliare, ma anche semplice e vicino alla gente: lo si poteva incontrare in chiesa, in oratorio, ma anche al bar, sempre pronto a una parola, a un sorriso, a un momento di confronto.

Robecco e Frazioni Coerenza commenta:

“Uomo di fede autentica, profondamente innamorato di Cristo e della Chiesa, ha lasciato un segno profondo nelle comunità dove ha svolto il suo ministero, prima come coadiutore e poi come parroco. La sua presenza, discreta ma significativa, resterà nella memoria di molti. Ora don Giuseppe è in pace: le sue sofferenze sono terminate. Resta però il suo ricordo vivo nelle nostre comunità, nei gesti, nelle parole e negli insegnamenti che ha lasciato. Lo affidiamo alla misericordia del Signore con la nostra preghiera, certi che dal cielo continuerà a vegliare su tutti noi e sulle comunità che ha tanto amato”.