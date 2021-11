Ritrovato senza vita il corpo dell'anziano scomparso nell'abbiatense

Abbiategrasso

Il cadavere è stato ritrovato in un boschetto nei pressi dei canale scolmatore

Ritrovato poche ore fa, il corpo senza vita di Antonio Salmoiraghi, l'anziano di 87 anni disperso da venerdì 28 ottobre dalla Cascina San Donato di Abbiategrasso. Il cadavere è stato avvistato e recuperato in una zona verde nelle vicinanze del canale scolmatore, oggi, 1 novembre.

Una ricerca in cui tutta la cittadinanza si è impegnata ma che purtroppo ha avuto l'esito peggiore. L'anziano 87enne abbiatense è stato ritrovato, ma senza vita. Le Forze dell'ordine cercheranno di ricostruire l'accaduto e dare alla famiglia le risposte del caso. Nei giorni scorsi parenti, amici e volontari hanno provato a dare una mano nelle ricerche ma con nessuna buona notizia. Poche ore fa, la fine della vicenda che tanti ha tenuto con il fiato sospeso, preoccupati soprattutto per lo stato confusionale in cui l'anziano si sarebbe potuto trovare e quindi bisognoso di aiuto. Le cause del decesso al momento non si conoscono.

I cani molecolari ne avevano rintracciato il passaggio vicino al canale

Nelle ricerche del Salmoiraghi sono stati impegnati anche i cani molecolari e proprio loro hanno insistito nei giorni scorsi nel segnalare il passaggio dell'anziano dalla zona del canale scolmatore. Nonostante quel segnale nessuno è stato in grado di avvistare prima l'anziano. La comunità si stringe attorno alla famiglia, la quale ringrazia per l'impegno di tutti, a partire dalle Forze dell'ordine e si dice per una minima parte sollevata almeno dall'aver rinvenuto il corpo del loro caro.