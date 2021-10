Abbiategrasso

Salmoiraghi ha 87 anni.

Continuano sena sosta le ricerche dell'anziano scomparso da Abbiategrasso. Vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile e i Carabinieri, anche con l'uso di droni ed elicottero, stanno tenttando di capire dove si trovi Antonio Salmoiraghi, 87 anni, sparito venerdì dalla sua casa alla Cascina San Donato di strada Chiappana.

Continuano le ricerche dell'anziano scomparso

L'uomo non ha più dato sue notizie dalle 12.30 circa di venerdì 29 ottobre. Indossava pantaloni in velluto grigio, scarpe nere, giubbotto blu e un cappellino in pile e potrebbe essere in stato confusionale, dovuto a problemi di salute.

La preoccupazione

Abbiategrasso e tutto il territorio sono in ansia per le sorti dell'anziano, la cui famiglia attende da ormai due giorni notizie che, però, non arrivano.