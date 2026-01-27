Ritrovato il giovane Habibi Ahmed scomparso ad Albairate

Arrivato fino a Milano a piedi è stato trovato da una volante e portato al San Paolo

Ritrovato il 37enne marocchino scomparso da Albairate. L’allarme era stato lanciato dalla sorella venerdì 23 gennaio 2026, quando dalle 6 del mattino si erano perse le tracce di Habibi Ahmed. Un appello che è corso sui social per tentare di trovare il giovane che all’improvviso ha fatto perdere le sue tracce senza lasciare nessun segnale.

La svolta lunedì mattina

Attimi di apprensione e paura per i famigliari, perché Habibi Ahmed era da poco giunto in Italia, non conosce la zona e non parla italiano.

La svolta lunedì mattina 26 gennaio 2026, quando dal San Paolo hanno chiamato la sorella Hayat per dire che suo fratello era li da loro. L’uomo in preda ad uno stato confusionale è stato trovato domenica da una pattuglia della Polizia mentre girovagava per Milano, glia agenti hanno chiamato l’ambulanza e lo hanno portato nell’ospedale milanese.

Habibi Ahmed si era spinto a piedi volontariamente fino al capoluogo lombardo perdendo il senso dell’orientamento e non sapendo una parole d’italiano, una situazione che lo ha gettato nel panico.