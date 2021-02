Ritrovato il defibrillatore rubato nel parco pubblico: è successo a Legnano.

Ignoti lo avevano rubato dal parco Falcone e Borsellino di Legnano suscitando lo sdegno di tutti. Ora l’importante strumento salvavita, che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, è stato infatti ritrovato da un cittadino. E ora il defibrillatore è tornato al suo posto, rimesso all’interno della sua teca all’interno dell’area verde nel cuore della città.

Il ritrovamento

A ritrovare il defibrillatore, abbandonato in via Paganini, è stato un cittadino legnanese che tramite la chat per il controllo del vicinato ha segnalato il fatto alla Polizia Locale. Proprio ieri, lunedì 22 febbraio 2021, nel comando di via Magenta, l’apparecchio è stato riconsegnato all’associazione 60milavitedadalvare che ha provveduto a rimetterlo a disposizione dei cuori legnanesi.

“Fortunatamente il defibrillatore non ha riportato danni ma l’auspicio è che certi episodi non abbiano a ripetersi in futuro” ha commentato Mirco Jurinovich, presidente dell’associazione, che si era anche appellato al fortunato vincitore dei 2 milioni di euro al Gratta e vinci per chiedere un aiuto per riacquistare l’apparecchio.