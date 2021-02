Vinti 2 milioni di euro al Gratta e vinci; l’appello al fortunato per salvare vite umane

Vinti 2 milioni di euro al Gratta e vinci: è successo a Legnano. L’associazione Sessantamilavitedalsalvare, che si occupa di lotta all’arresto cardiaco, lancia un appello al fortunato.

Vinti 2 milioni di euro al Gratta e vinci, l’appello dell’associazione

La vincita è di quelle da far girar la testa. Si tratta di ben 2 milioni di euro. Sono quelli che si è portato a casa un fortunato giocatore del Gratta e vinci che acquistato e “grattato” il biglietto acquistato a Legnano. Chi sia questo cliente che ora potrà davvero cambiare vita ancora non si sa, così come è ancora avvolto nel mistero il nome della tabaccheria o altra attività in cui è stato venduto il prezioso tagliando.

L’appello per salvare vite umane

E al fortunato vincitori si rivolge proprio l’associazione Sessantamilavitedasalvare, ancora amareggiata per quanto accaduto nei giorni scorsi: ignoti avevano infatti rubato il defibrillatore, strumento che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco, che si trovava nel parco Falcone e Borsellino, nel pieno centro di Legnano.

“Lanciamo un appello al fortunato legnanese – afferma Mirco Jurinovich, presidente dell’associazione che da anni si batte per la diffusione di questi apparecchi – A lui chiediamo un piccolo aiuto finalizzato all’acquisto del nuovo defibrillatore, del valore di 1.500 euro, in sostituzione di quello che è stato fatto sparire nel parco”.