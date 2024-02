Rubati e ritrovati i due furgoni i un cittadini di Parabiago: il primo è stato trovato nell'hinterland milanese e il secondo invece al confine con la Svizzera.

Ritrovati al confine con la Svizzera due furgoni rubati

La quiete della Città di Parabiago è stata improvvisamente turbata la sera del 5 febbraio scorso, quando un'azienda locale sita in via Mario Re de Paolini è stata presa di mira da ladri ben organizzati che si sono impossessati di due furgoni di marca Iveco.

L'impatto di questo atto criminale ha destato preoccupazione nell'intera comunità, ma la risposta pronta e coordinata del comando di Polizia Locale di Villa Corvini ha contribuito a mitigarne le conseguenze. La Polizia Locale di Parabiago ha ricevuto la denuncia immediatamente e, con la collaborazione delle forze di polizia del territorio, è riuscita a recuperare uno dei furgoni già il giorno successivo, il 6 febbraio, in un paese dell'hinterland milanese. Il veicolo è stato restituito tempestivamente al suo legittimo proprietario.

La targa segnalata al confine con la Svizzera

La svolta cruciale si è verificata il 20 febbraio scorso, quando il personale della Polizia Locale di Parabiago ha ricevuto un alert dalla lettura targhe disseminati su tutto il territorio nazionale. Nonostante fossero fuori servizio, gli operatori si sono attivati immediatamente collaborando con le Forze di Polizia al confine con il territorio svizzero.

L'obiettivo era chiaro: rintracciare il secondo furgone e individuare i responsabili. Grazie a questa sinergia, il secondo veicolo è stato recuperato, scongiurando ulteriori atti criminali. Il successo nel recupero dei furgoni non ha interrotto le indagini (ancora in corso) al fine di individuare l'organizzazione dietro questo colpo audace.

Le parole del comandante della Polizia Locale

Il comandante dell'ufficio di Polizia Locale ha espresso la propria soddisfazione per la rapida collaborazione interforze che ha portato al successo dell'operazione.

In un commento rilasciato oggi, ha dichiarato:

"La collaborazione tra le diverse Forze di Polizia è essenziale per garantire la sicurezza della nostra comunità. In questo caso, la sinergia tra il nostro personale e le Forze di Polizia ha dimostrato la sua efficacia, consentendo il recupero dei due veicoli rubati. Questo successo sottolinea l'importanza di una risposta coordinata e tempestiva nell’affrontare situazioni di emergenza come questa.".

“Intervenire in questo modo richiede tempestività e perseveranza nel portare avanti le indagini per arrivare a identificare sempre più situazioni di criminalità -afferma l’Assessore alla Sicurezza, Barbara Benedettelli- Come Amministrazione siamo ben contenti di come il Comando stia operando per garantire la nostra sicurezza.”.