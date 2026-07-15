Ritrovata una fede nuziale del 1952: il Comune cerca i proprietari

Nelle ultime settimane sono stati rinvenuti anche un monopattino, una bicicletta Atala e un iPhone. C'è un anno di tempo per reclamarli.

Una fede nuziale in oro con incisi i nomi degli sposi, Piero e Vittoria, e la data del matrimonio (non celebrato in città), 10 maggio 1952, è tra gli oggetti rinvenuti nelle ultime settimane e consegnati al Comune di Legnano.

L’avviso sull’albo pretorio

L’anello, con ogni probabilità appartenuto alla sposa vista la dimensione, richiama una storia lunga oltre settant’anni. Come previsto dalla normativa, il Comune ha pubblicato l’avviso sull’albo pretorio. Rimarrà esposto per 15 giorni, fino al 29 luglio. Da quel momento decorrerà il termine di un anno entro il quale i proprietari potranno reclamare l’oggetto, attualmente custodito negli uffici comunali.

Anche monopattino, bici e iPhone

Oltre alla fede nuziale, nell’elenco figurano un monopattino nero, una bicicletta Atala da donna di colore marrone e un iPhone blu, tutti ritrovati e consegnati all’Amministrazione comunale. Se allo scadere dell’anno nessuno ne rivendicherà la proprietà, gli oggetti potranno essere richiesti da chi li ha ritrovati. Ogni anno sono in media una ventina i beni per i quali il Comune attiva la procedura dell’avviso pubblico prevista dalla legge.