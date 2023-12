Ritrovata una bomba nelle campagne di Garbagnate, sul posto gli artificieri

Una vera e propria bomba abbandonata nelle campagne di via Biscia a Garbagnate che ha richiesto l’intervento dei carabinieri e degli artificieri.

Una bomba nelle campagne di Garbagnate

La strada del ritrovamento è quella che dalla rotatoria di via Gavinana porta, dopo il vecchio acquedotto, all’abitato di Cesate passando tra i campi lungo la linea ferroviaria. Un residente di una villetta (che preferisce rimanere anonimo) alle dieci della mattina del 22 dicembre stava aprendo il cancello di casa per fare uscire la sua vettura quando di fronte, sul ciglio della strada, quando ha notato un oggetto metallico molto strano. Sembrava un cappello a cilindro di colore grigio sovrastato da una sfera dalla quale partivano delle barrette diritte tipo antenne.

Il racconto del residente che l'ha ritrovata

“Quando ho visto questa cosa che sembrava un piccolo ufo mi sono un po’ spaventato e per paura che fosse proprio una cosa pericolosa ho chiamato i carabinieri”, ha dichiarato il cittadino. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona e hanno bloccato il traffico veicolare e pedonale di via Bisca sia da Garbagnate che da Caronno Pertusella.

L'intervento degli artificieri

Il nucleo specializzato degli artificieri dell’esercito, arrivato poco dopo, ha valutato la situazione della bomba inesplosa e con maestria e tecnica l’ha sollevata e portata lontano nel luogo prescritto per questo tipo di oggetti. Le operazioni sono terminate alle 14. Dalla prime indiscrezioni sembra sia stato confermato trattarsi proprio di una bomba e da una prima sommaria analisi pare che sia un ordigno di nuova fabbricazione. Sono partite immediatamente le indagini dei carabinieri per capire chi tra le persone di passaggio abbia abbandonato una bomba sul ciglio della strada. La visione delle telecamere installate nei comuni di Garbagnate e Cesate potrebbe essere di grande aiuto.