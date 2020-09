(Ri)tenta la rapina in due negozi: arrestato. Il giovane che venerdì scorso era stato arrestato dopo aver rapinato la farmacia della Basilica era stato poi scarcerato e confinato ai domiciliari.

Nel pomeriggio di giovedì 24 settembre hatha due colpi in due esercizi commerciali di via Roma, senza successo. Subito i Carabinieri e la Polizia Locale hanno intuito che potesse trattarsi dello stesso malvivente. L’uomo è stato nuovamente arrestato e ora finirà in carcere.