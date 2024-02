Risse e ritrovo di pregiudicati: il Questore chiude per dieci giorni Number one bar

Rissa fra due gruppi rivali e presenza di molti avventori con precedenti: per questo il Questore di Milano ha deciso di chiudere per 10 giorni il Number one bar di Arese.

Risse e ritrovo di pregiudicati: chiuso per 10 giorni il Number one bar

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle Forze dell’Ordine per contrastare i fenomeni di criminalità, ha decretato la sospensione per 10 giorni dell’esercizio pubblico denominato “Number One bar”, in viale dei Platani n. 48 ad Arese.

Ieri pomeriggio, i militari dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Arese hanno notificato la sospensione ai responsabili dell’esercizio pubblico in quanto lo scorso gennaio, i carabinieri sono intervenuti all’esterno del locale per una rissa in corso tra più persone intente a lanciarsi contro tavoli e sedie di plastica, causando danni al locale. Sul posto i militari hanno accertato che poco prima si era verificata una rissa motivata da un regolamento di conti tra due fazioni opposte a seguito di un diverbio.

Un altro scontro lo scorso dicembre

Lo scorso dicembre, i due gruppi avevano avuto già uno scontro fisico e, in quella circostanza, i carabinieri hanno indagato quattro avventori per rissa.

Il locale, a seguito di controlli, è risultato essere luogo di ritrovo per soggetti pregiudicati e socialmente pericolosi. Inoltre, tra il 2021 e il 2022, sono stati riscontrati, all’interno del locale, diversi episodi di violenza sempre tra gruppi, che si davano appuntamento all’interno del locale per fronteggiarsi.