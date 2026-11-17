Oltre cento ragazzi alterati e alcuni armati di coltello, e l’esposto dei vicini per la musica dopo mezzanotte: i Carabinieri hanno notificato il provvedimento al titolare del locale.

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Risse e ragazzi sorpresi con i coltelli: il questore di Milano ha sospeso per sette giorni la licenza del Caffè Letterario di Arese, applicando l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il Caffè Letterario chiuso per una settimana

Il provvedimento fa parte dei controlli della Polizia di Stato sul territorio e sui locali pubblici per prevenire e contrastare la criminalità. Nei giorni scorsi i Carabinieri della stazione di Arese lo hanno notificato al titolare del locale che si trova all’interno del Centro civico Agorà di via Monviso 7. Secondo i controlli degli ultimi mesi, il locale era frequentato da clienti coinvolti in diverse risse, che hanno messo in pericolo la collettività.

La rissa di luglio e i giovani indagati

A luglio i Carabinieri della Compagnia di Rho sono intervenuti dopo la segnalazione di una rissa tra clienti, insieme a una pattuglia della Compagnia di Legnano e a una volante della Polizia di Stato. Arrivati sul posto, hanno trovato molte persone nell’area intorno al locale. Dopo aver visto le immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno identificato diversi giovani e li hanno indagati per rissa.

A settembre oltre cento ragazzi e spuntano i coltelli

A settembre è stata la volta del Nucleo operativo e radiomobile di Rho, chiamato ancora per una rissa tra numerosi clienti. I militari hanno trovato più di cento giovani, molti dei quali visibilmente alterati, e hanno sentito rumore di vetri rotti. Alla fine degli accertamenti hanno identificato un ragazzo che ha raccontato di essere stato aggredito da diversi coetanei: alcuni erano ubriachi, altri avevano con sé dei coltelli.

L’esposto per la musica dopo mezzanotte

Il locale era anche finito al centro di un esposto. Secondo la segnalazione, all’aperto si svolgeva un’attività simile a quella di una discoteca, con musica ad alto volume anche dopo mezzanotte. Questo disturbava i residenti della zona e attirava molte persone nelle aree vicine.

Nella foto di copertina: l’ingresso del Centro civico Agorà di Arese, all’interno del quale sorge il Caffè Letterario