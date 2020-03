Rissa tra familiari, intervengono i carabinieri

Rissa tra familiari ieri sera a Santo Stefano Ticino, sul posto due ambulanze.

Scoppia una rissa tra familiari, due finiscono in ospedale

Ieri sera intorno alle 21.30 in via Marconi a Santo Stefano Ticino si è reso necessario l’intervento di carabinieri e ambulanza per una lite in famiglia poi degenerata in una vera e propria rissa. Coinvolte tre donne rispettivamente di 38, 61 e 69 anni e due uomini di 43 e 60 anni. Una persona è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Magenta, un’altra con lesioni più lievi all’ospedale di Castellanza. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire la vicenda.

