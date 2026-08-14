Lite nella notte fra il 13 e il 14 agosto in centro a Legnano: coinvolte tre persone di 20, 24 e 25 anni. Due di loro sono stati trasporti in codice giallo in ospedale.

Rissa nella notte in pieno centro a Legnano

Intervento della Polizia, di due ambulanze della Croce rossa e dell’automedica per soccorrere le tre persone, due di origine sudamericana e una nordafricana, che si sono affrontate molto probabilmente a colpi di coltello e di sassi.

Dopo le prime cure sul posto i due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Legnano.