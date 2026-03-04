Rissa in via Garibaldi a Rho, nel tardo pomeriggio di martedì 3 marzo, attorno alle ore 19.00. La Polizia Locale è prontamente intervenuta e ha denunciato tre uomini per procurato allarme, violazione delle leggi sul possesso di armi, minacce e lesioni.

Rissa in strada fra tre persone: spunta anche una finta pistola

La pattuglia in servizio nel centro cittadino è stata avvisata da alcuni ragazzi del fatto che, durante una rissa in via Garibaldi, un uomo avesse estratto da sotto la giacca una pistola. Gli agenti hanno chiesto supporto alla Centrale Operativa di corso Europa, che ha subito inviato sul posto tre pattuglie del Pronto Intervento. La Polizia Locale ha individuato un uomo di 49 anni ferito alla testa per avere ricevuto una bastonata (l’uomo in seguito è stato fatto trasportare al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Rho per le cure del caso).

Attraverso le testimonianze dei presenti e del ferito coinvolto nell’aggressione, oltre che attraverso gli accertamenti compiuti tramite le immagini della videosorveglianza registrate alla Centrale Operativa, la Polizia Locale ha potuto risalire a due soggetti di 77 e 50 anni, padre e figlio, trovati in possesso di una pistola poi rivelatasi giocattolo. Una mazza di legno era stata già rinvenuta dagli agenti, gettata in una aiuola.

I protagonisti dello scontro

Protagonisti della vivace discussione tre uomini presenti accanto a un esercizio commerciale, davanti al quale si erano dati appuntamento per “chiarimenti su una questione di soldi”. Ne è nata una rissa in cui uno dei contendenti ha preso un pesante bastone e l’ha usato contro colui che rivendicava un pagamento.

Il padre 77enne, intervenuto nella colluttazione a supporto del figlio, ha utilizzato una pistola minacciando l’”avversario” puntando l’arma ad altezza d’uomo. L’arma è stata rivolta anche contro un gruppo di ragazzi che stava assistendo alla rissa, come dimostrano alcuni video poi recuperati dalla Polizia locale: alla vista della pistola, i ragazzi sono fuggiti rapidamente e hanno chiesto aiuto agli agenti. L’intervento tempestivo ha risolto la situazione e, subito dopo, è emerso che si trattasse di un’arma giocattolo priva di tappo rosso.

Fermati e portati al Comando “Savarino”, padre e figlio, residenti in un comune del Varesotto. venivano identificati. L’uomo più anziano, quello che aveva estratto l’arma giocattolo senza tappo rosso, risulta avere numerosi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio.

Tutti e tre gli uomini coinvolti nella rissa sono stati denunciati per procurato allarme, violazione della legge sulle armi, minacce e lesioni.