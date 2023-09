Rissa e un coltello al bar: chiuso per 15 giorni il "New Mexico"

Chiuso per 15 giorni il locale "New Mexico" di Legnano dopo che ad agosto si era scatenata una rissa con protagonista un uomo in possesso di un coltello.

Rissa e un coltello: chiuso per 15 giorni il New Mexico

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell'ambito dell'attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “New Mexico” in Via XXIX Maggio n. 89 a Legnano (MI) e per 10 giorni per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato “Café Scarlatti-Tabacchi” in Via Scarlatti n. 19 a Milano.

Questa mattina, gli agenti del Commissariato di Legnano hanno notificato la sospensione alla responsabile del “New Mexico” in quanto lo scorso agosto, sono intervenuti all’interno dell’attività per una segnalazione inerente la presenza di un avventore in evidente stato di ubriachezza, in possesso di un coltello. Giunti sul posto hanno rintracciato l’uomo, il quale, sprovvisto di coltello, si era allontanato dal locale e stava minacciando alcune persone lì presenti, i quali hanno reagito ingaggiando una colluttazione con l’esagitato. Al termine dell’intervento i poliziotti, i quali successivamente riporteranno prognosi di 10 giorni, hanno indagato in stato di libertà l’aggressore per porto di armi o oggetti atti ad offendere e minacce; inoltre gli è stata contestata la violazione amministrativa per lo stato di ubriachezza e infine gli veniva notificato anche l’Ordine di allontanamento, per 48 ore, dalle vie teatro della violenta aggressione.

Chiuso anche il Cafè Scarlatti

Sempre in giornata, gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia hanno notificato la sospensione alla responsabile del “Café Scarlatti-Tabacchi” in quanto, a seguito di controlli svolti tra giugno e agosto corrente dai poliziotti di Via Schiaparelli e da personale del Reparto Mobile, il locale è risultato essere frequentato da numerosi avventori con precedenti di polizia, anche per reati relativi allo spaccio di stupefacenti, per estorsione, contro il patrimonio e la persona, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale; inoltre diversi avventori sono risultati irregolari sul Territorio Nazionale.

Lo scorso giugno, in particolare, i poliziotti hanno identificato otto avventori, tutti con precedenti. Uno di essi, a seguito di accertamenti, è risultato essere stato arrestato per spaccio di droga lo scorso marzo e destinatario di un recente Avviso Orale emesso dal Questore. Infine, lo scorso luglio, i poliziotti hanno arrestato tre persone, con numerosi precedenti, in quanto responsabili di due furti con strappo in concorso.