Rissa tra condomini, 22 denunciati

Rissa tra condomini a Cerro Maggiore, i provvedimenti dei Carabinieri.

Rissa tra condomini, botte fuori dal palazzo

Sono scattate ben 22 denunce per la rissa scoppiata ieri, domenica 29 ottobre 2022, fuori da una palazzina di via Carso. Erano circa le 13 quando, tra alcuni condomini, è scoppiata la rabbia. A litigare erano due gruppi di parenti, tutti di origine pakistana, uno di Cerro Maggiore e l'altro da Busto Garolfo. Quella che prima era una discussione (tra i due gruppi pare che i rapporti fossero tesi da tempo) è sfociata ben presto in una rissa: calci, pugni ma sono spuntati anche un bastone, un martello, un coltellino svizzero e una chiave a croce svita bulloni.

Sul posto erano subito arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano, con diverse pattuglie, e quattro ambulanze. Diverse le persone che erano rimaste ferite, non gravemente.

Le denunce

Da subito erano iniziati gli accertamenti da parte dei Carabinieri, che avevano ascoltano i presenti. Da qui i provvedimenti: 22 pakistani, di età compresa tra 17 e 46 anni, sono stati denunciati. Tutti gli 8 feriti erano stati portati in ospedale: per 22 dimissioni con prognosi fino a 7 giorni, per un 35enne invece la prognosi è stata di 40 giorni in quanto all'ospedale di Busto Arsizio gli hanno riscontrato la frattura della clavicola.